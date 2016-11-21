مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي فى لشبونة

جرت، صباح اليوم الاثنين، مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس السيسى أمام دير جيرونوميس التاريخى فى لشبونة والذى شهد اعلان قيام الجمهورية البرتغالية.

واستعرض الرئيس السيسى حرس الشرف وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى المصرى والبرتغالى وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس بينما رفرفرت الاعلام المصرية والبرتغالية على الأعمدة المتواجدة فى باحة الدير التاريخى.

ومن المقرر ان يجرى الرئيس السيسى مباحثات هامة مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا ظهر اليوم تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ويعقبها مؤتمر صحفى للزعيمين عقب المباحثات.

كان الرئيس السيسى قد وصل الى ليشبونة عصر أمس الأحد وتعد زيارة الرئيس السيسى الى البرتغال أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مارس 2016 علاوة على كونها أول زيارة رسمية لرئيس مصرى الى تلك الدولة منذ أكثر من عشرين عاما.

أ ش أ