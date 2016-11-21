تأجيل محاكمة «النشرتي» بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه من بنك قناة السويس لـ23 فبراير

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين ، تأجيل محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتي، في قضية اتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من اموال بنك قناة السويس، إلى جلسة23 فبراير المقبل لحضور المتهم من محبسه.

وكشفت مصادر مطلعة الي أن رجل الأعمال صادر قرار باخلاء سبيله في هذه القضية الا ان عدم خروجه من السجن يرجع إلى حبسه على ذمة قضايا اخري.

كانت محكمة جنايات شمال الجيزة قضت بحبس رجل الأعمال عمرو النشرتي و11 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، في القضية رقم 3011 جنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك السويس كقروض بدون ضمانات كافية.