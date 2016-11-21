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الليلة.. أبطال وصناع “البر التاني” ضيوف هنا العاصمة على سي بي سي‎

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الليلة.. أبطال وصناع “البر التاني” ضيوف هنا العاصمة على سي بي سي‎ الليلة.. أبطال وصناع “البر التاني” ضيوف هنا العاصمة على سي بي سي‎

يستضيف برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي أبطال وصناع فيلم ” البر التاني” قبل عرضه في دور السينما وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام التاسعة مساء.

ويحل كل من المخرج علي إدريس مخرج الفيلم والكاتبة زينب عزيز ومحمد علي بطل الفيلم والمنتج والممثل عمرو القاضي ومحمد مهران الممثل وخالد النجدي الممثل وأحمد عبدالعزيز مدير التصوير ضيوفا على البرنامج في حديث خاص عن العمل.

ويتحدث الضيوف عن كواليس الفيلم وأبرز التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال رحلتهم فيه وما القضايا التي يناقشها الفيلم وكيف يرون مستقبل السينما في وما المطلوب من الدولة للحفاظ على هذه الصناعة الهامة بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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