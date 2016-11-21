عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للأكاديمية والذي عقد أمس في أبوظبي لوضع الرؤية الاستراتيجية للأكاديمية لعام 2020.

ويشمل المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية نخبة من كبار الخبراء السياسيين وصناع القرار، والأكاديميين، والمتخصصين في مراكز الأبحاث على الساحة الدولية، حيث يضم عضوية كل من سعادة رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي ، وسعادة فاليري أموس ، مدير كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن ، منسقة الشؤون الإنسانية السابقة في الأمم المتحدة ، ومعالي يوسف العمراني، وزير مكلف بمهمة بالديوان الملكي في المغرب ، ومعالي نبيل فهمي عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأميركية في القاهرة ، وسعادة فريدريك هوف مدير مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط ،وسعادة جان دافيد ليفيت زميل معهد بروكينجز للدراسات ، وسعادة شيفشانكار مينون زميل معهد بروكينجز للدراسات ، ومعالي الدكتور غسان سلامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون ، وسعادة ديمتري ترينين مدير مركز كارنيجي في موسكو.

وشارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة عضو مجلس أمناء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وسعادة برناردينو ليون رئيس الأكاديمية ، وسعادة عمر البيطار نائب رئيس الأكاديمية إضافة إلى فريق الإدارة العليا في الأكاديمية، في الاجتماع الأول ضمن سلسلة الاجتماعات نصف سنوية التي سيعقدها المجلس الاستشاري لرسم ملامح التوجه الاستراتيجي للأكاديمية.

وتهدف اجتماعات المجلس إلى دراسة المبادرات المقترحة وآفاق التعاون مع الحكومات والجامعات والمنظمات الفكرية ومختلف المؤسسات.

وقال برناردينو ليون رئيس الأكاديمية بهذه المناسبة "لقد كان أول اجتماع للمجلس الاستشاري للأكاديمية مثمراً جدا وإنني أتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس الذين يمتلكون فهماً عميقاً للمشهد المتغير للعلاقات الدولية والدبلوماسية، خاصة وأن هذا الفهم جاء نتيجة سنوات طويلة من العمل في حقل السياسة الخارجية ، وكلنا ثقة بأن تأسيس المجلس الاستشاري سيكون له تأثير مهم على توجه الأكاديمية الاستراتيجي، وسيسهم في إعداد كادر مؤهل من سفراء المستقبل القادرين على تمثيل دولة الإمارات والتعامل بكفاءة عالية مع تعقيدات المشهد الدبلوماسي في القرن الحادي والعشرين".

يذكر أن المجلس الاستشاري لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية تأسس مؤخراً وجرى تفويضه بمهمة تطوير أداء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية باعتبارها صرحاً ريادياً للتميز في بناء القدرات والفكر والبحوث الدبلوماسية في المنطقة.