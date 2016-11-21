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القيسى: 130 شركة فرنسية بمصر يعمل بها 33 ألف موظف

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القيسى: 130 شركة فرنسية بمصر يعمل بها 33 ألف موظف القيسى: 130 شركة فرنسية بمصر يعمل بها 33 ألف موظف

أخر التصريحات حول مؤتمر الاستثمار الفرنسي في الذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو بالتعاون مع السفارة الفرنسية وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية.

محمود القيسي الرئيس المصري للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة : هناك 130 شركة فرنسية عاملة في مصر يعمل بها 33 الف موظف وتعتبر فرنسا من اهم الدول الأجنبية التي تستثمر في مصر وتواجدها في السوق المصري ممثل في قطاعات هامة منها النقل الجوي والبحري والاتصالات وتوزيع السلع ومعالجة المياه .

والاستثمار الفرنسي في مصر يشارك في مجالات الطاقة ومواد البناء والأجهزة الكهربائية وصناعة الدواء والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة ويبغ إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليار يورو أما عن حجم التبادل التجاري بين البلدين فكالتالي : الصادرات المصرية لفرنسا (900 مليون يورو ) والصادرات الفرنسية لمصر 1.4 مليار يورو وبالتالي تصنف فرنسا الدولة رقم 6 في قائمة الدولة المصدرة لمصر .

حسن بهنام المدير العام للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة :

يتمتع الاقتصاد المصري بميزات لا تتوفر لغيره من الدول منها السوق استهلاكي كبير والذي يتعدى 90 مليون وموقع جغرافي استراتيجي يسهل الوصول للأسواق الإفريقية وقد بذلت المصرية جهودا كبيرة لتوفير العملة الأجنبية للتيسير على المستثمرين الأجانب .

فرص الاستثمار متنوعة في السوق المصري وتفتح آفاق متنوعة للمستثمر الأجنبي وهناك خطة كبيرة تشمل العديد من المشروعات القومية وهي فرصة كبيرة للاستثمار الأجنبي منها مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع إنشاء مدينة محيطة بالمطار ومشروع المدينة التكنولوجية بالقرب من الإسماعيلية وذلك لتأكيد إن الاستثمار لا يقتصر على العاصمة فقط .

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