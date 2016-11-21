“راديو سكوب” يكشف دور هنيدى فى مسلسل رمضان المقبل

كشف برنامج راديو سكوب الذى تقدمه الإعلامية غدير حسان على الراديو 9090 عن الشخصية التى سيقدمها محمد هنيدى فى مسلسله الجديد” ابيه فتحى” خلال السباق الرمضانى 2017.

وقالت غدير إن هنيدى سيقدم شخصية “تمرجى” وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية فتحى التى يقدمها هنيدى وهو الأخ الأكبر لأخواته والذى، يتولى رعايتهم بعد وفاة والدهم، ولأن فتحى شخص محافظ وملتزم فى حياته، ولا يحب المشاكل و”الحال المايل” بتتصاعد الأحداث بطريقة كوميدية.

جدير بالذكر أن هنيدى استقر على تكليف المخرج الشاب شادى الرملى نجل المؤلف الكبير لينين الرملى بإخراج الفيلم ليكون أول تعاون بينهم بعد النجاح الذى حققه الرملى فى الفترة الأخيرة .