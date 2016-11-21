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إبراهيم محلب يفتتح غدًا مؤتمر “الأهرام إبدو” للاستثمار الفرنسي في مصر

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إبراهيم محلب يفتتح غدًا مؤتمر “الأهرام إبدو” للاستثمار الفرنسي في مصر إبراهيم محلب يفتتح غدًا مؤتمر “الأهرام إبدو” للاستثمار الفرنسي في مصر

غداً يفتتح المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس الوزراء السابق مؤتمر الاستثمار الفرنسي في الذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو بالتعاون مع السفارة الفرنسية وغرفة الصناعة والتجارة الفرنسية .

جاء ذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة : أندريه باران ، المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة : جيروم باكونان ، رئيس الهية العامة للاستثمار : محمد خضير ، رئيس هيئة الرقابة المالية : شريف سامي ، نائب وزير المالية للسياسات المالية : أحمد كوجوك ، مدير غرفة التجارة والصناعة الفرنسية : حسن بهنام ، رئيس شركة تنمية الريف المصري ومشروع المليون ونصف المليون فدان : المهندس عاطر حنورة ، الاستاذ منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الأسبق ، الأستاذ فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي ، و أيضا بحضور نخبة من رجال الأعمال ورؤساء أهم المؤسسات والشركات والبنوك الفرنسية العاملة في مصر .

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