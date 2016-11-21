«أمن الدولة» تستأنف على إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة شكلوا خلية داخل وزارة الداخلية

قررت نيابة أمن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة، بكفالة ألف جنيه، على ضوء التحقيقات التي تجري في قضية اتهامهم بتشكيل “خلية داخل وزارة الداخلية” للانقلاب على الوزير وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الجلسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قررت إخلاء سبيل 7 أمناء شرطة، بكفالة ألف جنيه، على ضوء التحقيقات التي تجري في قضية اتهامهم بتشكيل “خلية داخل وزارة الداخلية”.

وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين، محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.