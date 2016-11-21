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أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 13 من قيادات الحياه السلفية

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أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 13 من قيادات الحياه السلفية أمن الدولة تستأنف على إخلاء سبيل 13 من قيادات الحياه السلفية

قررت نيابة أمن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين ال13 التابعين للجبهه السلفية في القضية رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا وحددت جلسة الغد لنظرة والمتهمون.

عبد الله أشرف محمد أحمد ، ولاء عبد الكريم فتوح حمام ، محمد رمضان حميدو أحمد ، عبد الله عبد الخالق طاهر بدران ، أحمد محمود عبد الفتاح البنهاوي ، خالد سيد إبراهيم غريب ، أحمد محمد رشاد زكي محمد ، أشرف عبد المنعم محمد عثمان

محمود شعبان إبراهيم مصطفى ، هشام محمد فتحي السعيد مشالي ، أحمد حسين عبد الرحيم علي ، عماد عباس عبده محمد ، عمر توفيق محمود الغريب .

وكانت محكمة.جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي أصدرت قرارا بإخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية .

وذلك. لا تهامهم بارتكاب جرائمقيادة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تدعو لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور مع التدابير الاحترازية .

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم قيادة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر العام الماضى تحت مسمى “ثورة الشباب المسلم”، وتمويل تحركات مناهضة للجيش والشرطه .

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