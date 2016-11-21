وزير الإسكان ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الحراجية بقنا

وسط فرحة عارمة من الأهالى، وعلى دقات الطبول والمزمار البلدى، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، محطة المياه بالحراجية، بطاقة 2000 م3/يوم، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، وتخدم 20 ألف نسمة، بالكراتية والمقربية.

وخلال الافتتاح، وافق وزير الإسكان على البدء فوراً فى توسعات للمحطة، بعد توفير الأراضى الجاهزة لذلك، مشدداً على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، سرعة الانتهاء من تصميمات التوسعات، والبدء فى التنفيذ.