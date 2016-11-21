«أمن الدولة» تستأنف إخلاء سبيل «إسماعيل الإسكندراني»..وتحديد جلسة غدا للنظر

قررت نيابة أمن الدوله العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، اليوم الإثنين، الاستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي والصادر بها قرارات إخلاء سبيل وتحدد لها جلسة الغد.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، ارتكاب جرائم قيادة وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لقلب نظام الحكم وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر العام الماضى تحت مسمى “ثورة الشباب المسلم”، وتمويل تحركات مناهضة للجيش والشرطة.