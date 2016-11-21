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15يناير ..الحكم على متهمي “أحداث المطرية”

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15يناير ..الحكم على متهمي “أحداث المطرية” 15يناير ..الحكم على متهمي “أحداث المطرية”

حجزت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامي ، للحكم بجلسة 15 يناير القادم ، للحكم على المتهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث المطرية” .

وكانت المحكمة قد عقدت جلسة اليوم ، بغرفة المداولة ، ودفع المحامي أحمد السعيد ، دفاع المتهم المحبوس الحسيني رشاد ، على دفوعه المبداة بكيدية الإتهام وشيوعه و عدم معقولية و تصور الواقعة و بطلان القبض و التفتيش و ما تلاه من إجراءات و عدم جدية تحريات المباحث و الأمن الوطني و بطلان شهادة محرر الواقعة .

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين وهم كل من رامي كمال عبد الستار سليمان و الحسيني رشاد الحسيني دسوقي ومحمد ابراهيم محمد احمد ومحمود رضا عوض عبد الحسيب ومحمود محمد احمد وصلاح احمد عبد الله ومحمد محمود سليمان محمد .بالتجمهر واحداث اتلاف للمتلكات العامة .

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