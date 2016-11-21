زوجة هشام طلعت مصطفى ترفع دعوى لتطليقها منه

أقامت المذيعة إبتهال أحمد إسماعيل ، دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها بتطليقها من زوجها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاما لاتهامه بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم طلقة بائنة للضرر.

وقام مكتب التسوية بتحديد جلسة لحضور الطرفين أمامه بعد الإطلاع علي أوراق الدعوي المقامة من المدعية .

وقالت المدعية فى الدعوى التى حملت رقم 1050 لسنة 2016 إنها تزوجت من رجل اﻷعمال هشام طلعت مصطفى ، بموجب عقد شرعى فى 30 أغسطس 2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وﻻ تزال فى عصمته ، ثم اتهم فى الجناية رقم 10205 لسنة 2008 قسم قصر النيل والمقيدة برقم 914 لسنة 2008 وسط القاهرة وحكم عليه بحكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه .

وأضافت الزوجة فى دعواها أنها تقدمت إلى مكتب تسوية المنازعات اﻷسرية بطلب رقم 2251 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة وطالبت فيه بتطليقها من رجل الأعمال طلقة بائنة للضرر طبقا لنص المادة 14،وبعد تعذر مساعى الصلح بينهما أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.