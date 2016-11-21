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أردوغان يجدد اقتراحه بإقامة منطقة حظر جوي شمالي سوريا

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أردوغان يجدد اقتراحه بإقامة منطقة حظر جوي شمالي سوريا أردوغان يجدد اقتراحه بإقامة منطقة حظر جوي شمالي سوريا

الرئيس التركي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى لإعادة تقييم اقتراح بلاده بشأن إقامة منطقة حظر جوي شمال سوريا، وذلك خلال تجمع برلمانى تابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) فى إسطنبول.

وانتقد أردوغان- حسبما نقلت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية- مجددًا الاعتماد على المقاتلين الأكراد السوريين لمحاربة تنظيم “داعش”، كما أعرب عن أمله فى أن يتم اتخاذ خطوات دولية فى الفترة المقبلة من أجل القضاء على الإرهاب وتخليص تركيا من خطره.

وتعتبر أنقرة، المقاتلين الأكراد السوريين المدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية امتدادا للمسلحين الأكراد المحظور نشاطهم فى تركيا.

أ ش أ

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