الرئيس اللبنانى يوجه اليوم رسالة الاستقلال الأولى بعد تنصيبه

كتبت آمال رسلان

يوجه الرئيس اللبنانى ميشال عون مساء اليوم، رسالة الاستقلال الأولى فى عهده، وقالت المواقع اللبنانية إن الرسالة لن تخرج عن الإطار الذى رسمه خطاب القسم، ولن تخرج عن موقع الرئيس الدستورى والسياسى فى حماية وحدة الدولة ومؤسساتها، والتطلع إلى علاقات محايدة ومتوازنة مع المحيطين العربى والإقليمى.

وفى ذكرى الاستقلال، تلقى عون برقيات تهنئة أبرزها من الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى قدم التهانى بالنيابة عن الشعب الأمريكى، مقدرا "العلاقة العميقة التى تربط شعبينا، والروابط العديدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان على أكثر من صعيد: تجارة، استثمار، تعاون فى مكافحة الإرهاب ومساعدة فى المجال الأمنى". وأكد أن الولايات المتحدة "ستستمر فى الوقوف إلى جانب الشعب اللبنانى فى دعمها لاستقلال لبنان وسيادته واستقراره".

كذلك تلقى برقيات تهنئة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون والحاكم العام لاستراليا والرئيس الفلسطينى محمود عباس والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة والرئيس التركى رجب طيب أردوغان وولى العهد السعودى الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفى إطار التهانى، يصل إلى بيروت اليوم موفد خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل يرافقه وزير الدولة السعودى لشئون الخليج ثامر السبهان، وذلك لتقديم التهنئة للرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، وتأكيد دعم المملكة للبنان، وتسليمه دعوة الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية.

وفى برنامج الوفد السعودى الزائر لقاءات مع الرؤساء نبيه برى وتمام سلام والحريرى الذى يقيم للوفد عشاء مساء اليوم فى "بيت الوسط".