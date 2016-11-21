«المنيب».. دولة الكرنب والقرنبيط فى مصر

كتبت – نانيس البيلي

اللون الأخضر يكسو المكان، يظنه عابر السبيل مزرعة أو قطعة أرض يجني فلاحوها المحصول، ما إن يقترب قليلاً يفهم، مخازن واسعة أبوابها مفتوحة على مصراعيها، لاستقبال كميات هائلة من محصول «الكرنب» و«القرنبيط»، أمامها تتراص عربات نصف نقل و«كارو»، بطول شارع «القصبي» بمنطقة المنيب، انهمك الجميع في عمله، بعضهم يقوم بتحميل «الكرنب» و«القرنبيط» على العربات، وآخرون ينظمون خروجها من المخازن، وغيرهم يفرز المحصول الجيد من التالف، يقطعهم صوت جهور «الهمة يا رجالة، عاوزين نخلص قبل الليل ما يليل علينا».. هنا شادر «شاليش».

المعلم عمرو علي، واحد من بين 4 أشقاء يملكون الشادر، يقف بجلبابه الواسع و«عمته» الملفوفة بإحكام، ينظم تسليم البضاعة للتجار، يوضح طبيعة عملهم ويقول: «الكرنب والقرنبيط بيجولنا من البحيرة من منطقتين إيتاي البرود وصفط الحرية، ومن مناطق تانية في المنوفية، بنستلمهم ونبدأ نبيعهم لتجار الجملة، بعد كده بيوزعوهم على الأسواق وأصحاب محلات الخضار».

«المهنة دي إحنا وارثينها أبًا عن جد»، يقول «المعلم عمرو» الذي تجاوز الأربعين من عمره، ويشير إلى أنه يعمل مع أشقائه الأربعة ومعهم أبنائهم وأفراد عائلتهم.

خسائر كبيرة طالت بيع محصولي «الكرنب» و«القرنبيط»، كما باقي السلع بل وأكثر، بحسب «المعلم محمد علي»، الشقيق الثاني: «الواحد بقى عشان يعمل أكلة محشي محتاج يورث، حزمة الشبت بقت بجنيه، والطماطم مجنونة، ولو هيعمل جمبها حتة لحمة أو فرخة، هتكلف معاه، فالناس بقت تقضيها رز ومكرونة وتقول بلاها محشي».