أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المغرب تعتذر عن مواجهة منتخب مصر فى مباراة ودية

Google+ Print
المغرب تعتذر عن مواجهة منتخب مصر فى مباراة ودية المغرب تعتذر عن مواجهة منتخب مصر فى مباراة ودية


> اعتذر الاتحاد المغربي لكرة القدم عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها من نظيره المصري بخصوص إقامة مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين استعدادًا لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، المقررة في الجابون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، وذلك حسبما أفاد موقع المغرب اليوم الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وكشف الموقع سبب الاعتذار، إلى رفض مدرب منتخب المغرب هيرفي رونار لإجراء هذه المباراة وإصراره على ضرورة منازلة منتخبات من جنوب الصحراء يشبه لعبها أسلوب المنتخبات الثلاثة التي أوقعتها قرعة الكاف مع المغربي في المجموعة نفسها.

ويستعد منتخب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في الفترة من 14 يناير وحتى 5 من شهر فبراير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"