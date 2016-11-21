المغرب تعتذر عن مواجهة منتخب مصر فى مباراة ودية



> اعتذر الاتحاد المغربي لكرة القدم عن عدم تلبية الدعوة التي تلقاها من نظيره المصري بخصوص إقامة مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين استعدادًا لنهائيات كأس أفريقيا للأمم، المقررة في الجابون خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، وذلك حسبما أفاد موقع المغرب اليوم الإلكتروني، اليوم الإثنين.

وكشف الموقع سبب الاعتذار، إلى رفض مدرب منتخب المغرب هيرفي رونار لإجراء هذه المباراة وإصراره على ضرورة منازلة منتخبات من جنوب الصحراء يشبه لعبها أسلوب المنتخبات الثلاثة التي أوقعتها قرعة الكاف مع المنتخب المغربي في المجموعة نفسها.

ويستعد منتخب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تنطلق في الفترة من 14 يناير وحتى 5 من شهر فبراير المقبل.