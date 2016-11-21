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مدرسة نورة بنت سلطان تدشن فعالياتها بتفعيل مختبر الابتكار

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مدرسة نورة بنت سلطان تدشن فعالياتها بتفعيل مختبر الابتكار مدرسة نورة بنت سلطان تدشن فعالياتها بتفعيل مختبر الابتكار

افتتح عضو المجلس الوطني أحمد يوسف بن درويش النعيمي انطلاق فعاليات أسبوع الابتكار بمسرح مدرسة نورة بنت سلطان للتعليم الثانوي بنات بحضور كل من العقيد أحمد سعيد الصم النقبي رئيس قسم هندسة الطرق بإدراة المرور والدوريات والملازم أول محمد عبيد شلشول مدير فرع الإعلام والتوعية المرورية، و فتحية الشحي مديرة النطاق h1 إلى جانب عدد من ممثلي مدراس الإمارة.

بدورها، أكدت مديرة المدرسة أسماء آل علي: أن هذه الفعالية بمثابة منصة إنطلاق فعاليات المدرسة تماشيا مع فعاليات الدولة في أسبوع الابتكار.

وقالت: سوف نسعى من خلال فعالياتنا الابتكارية إلى بث روح الإبداع للمجتمع المدرسي، وستتخلل هذه الفعاليات إطلاق حزمة من الأنشطة غير المسبوقة المصممة من قبل الطالبات والمعلمات وفي مقدمتها تفعيل مختبر الابتكار.

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