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الرئيس عبد ربه يبحث مع وزير بريطاني الأوضاع في اليمن

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الرئيس عبد ربه يبحث مع وزير بريطاني الأوضاع في اليمن الرئيس عبد ربه يبحث مع وزير بريطاني الأوضاع في اليمن

الرئيس عبد ربه منصور هادي

بحث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مع توبياس الوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا الأوضاع فى اليمن، وجهود السلام الممكنة والمتاحة.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الحكومية، أن الرئيس جدد خلال اللقاء الذى عقد الليلة الماضية بالرياض موقف الشرعية اليمينة الذى يحرص على السلام الحق الذى يؤسس لبناء يمن اتحادى جديد يسوده العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

ورحب هادي بموقف بريطانيا الحريص على احلال السلام باليمن وفق المرجعيات المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآالياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار2216 .

من جانبه أوضح الوزير البريطاني أنه بحث مع الرئيس جوانب مهمة على صعيد الأوضاع الراهنة باليمن وما يتصل منها بمساعى السلام وتحقيق اهدافه .. وأعرب عن تقديره للجهود التى يبذلها الرئيس هادي والشرعية فى ظل واقع صعب ومعقد يستدعى تضافر الامكانات والجهود للوصول الى ما يستحقه الشعب اليمنى فى السلام وفقا لمرجعيات السلام والقرارات ذات الصلة.

 

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