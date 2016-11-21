بوتين يشكر أوباما ويدعوه لزيارة روسيا ويستبعد اقتراب لقائه بترامب

ليما (أ ش أ)

دعا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين نظيره الأمريكى باراك أوباما لزيارة روسيا .. قائلا "رغم أن الحوار بين البلدين كان معقدا وصعبا فى بعض الأحيان للعمل مع بعضنا البعض إلا أننى أشكر أوباما على سنوات العمل المشترك التى تعامل كلانا خلالها باحترام مع مواقف الآخر".

وحول لقائه مع أوباما على هامش المنتدى الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى (أبيك) فى ليما عاصمة بيرو .. قال بوتين فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (ايتار تاس) الروسية اليوم الاثنين "شكرت أوباما على سنوات العمل المشترك وأكدت له أننا سنكون سعداء لرؤيته فى أى وقت بروسيا إذا وجد أنه من المحتمل أو الضرورى أو لديه الرغبة للذهاب هناك".

وعن لقاء يجمعه مع لرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الذى ينتظر تولى الرئاسة فى أمريكا خلال يناير المقبل .. أجاب الرئيس الروسى بأنه من المبكر التحدث عن هذه الزيارة، قائلا "إن اجتماعا محددا أو تاريخا محتملا لم يتم مناقشتهما بعد ؛ لكننا قلنا أنه من المعقول أن ننظم اجتماعا بين أعضاء فريقينا فى إشارة إلى ما دار فى محادثة هاتفية جرت مؤخرا بينهما".

وذكر بوتين أن تشكيل فريق الرئيس الأمريكى المنتخب لايزال جاريا وهو سبب يجعل لقاء أعضاء فريقى بوتين وترامب أمرا من المبكر الحديث عنه.