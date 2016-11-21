رغم صغر سنّها.. معرض تايلور سويفت يصل إلى نيويورك

بالرغم من صغر سنها، إلا أن النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift البالغة من العمر 26 عاماً لديها 10 سنوات من الخبرة في عالم الفن والنجومية، وفازت بالعديد من الجوائز، وتحقق إيرادات أعلى من أي شخصية شهيرة أخرى، وهي مؤهلات ساعدتها على تنظيم معرض خاص بها.

وبعد افتتاحه في متحف Grammy بمدينة لوس انجلوس عام 2014، وصل معرض "Taylor Swift Experience" إلى نيويورك، وسيستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وتشمل المعروضات كلمات أغاني بخط اليد للمغنية التي تحولت من موسيقى الريف إلى البوب والبيانو الخاص بها ومجموعة من تماثيل جوائز جرامي العشرة الحاصلة عليها وملابسها في طفولتها وملابسها الاستعراضية.

وقالت Nwaka Onwusa راعية متحف Grammy: "إنها في الأساس قصة تايلور سويفت وكيف تصنع نجمة متفردة. إنه أمر ممتع فهي تبلغ من العمر 26 عاماً وأصبحت أسطورة.. لكنها الحقيقة".

يشار الى أن سويفت بدأت حياتها العملية في مدينة ناشفيل وهي في سن السادسة عشرة واختارتها مجلة Forbes كأعلى المشاهير من حيث الإيرادات في 2016 بما يصل إلى 170 مليون دولار.