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«قابيل»: زيارة السيسي للبرتغال تعزز التعاون التجاري بين البلدين

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«قابيل»: زيارة السيسي للبرتغال تعزز التعاون التجاري بين البلدين «قابيل»: زيارة السيسي للبرتغال تعزز التعاون التجاري بين البلدين

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

قال وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل ، إن الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح إلى البرتغال سوف تعزز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وخاصة في مجالي التجارة والاستثمار.

وأضاف «قابيل»، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن «تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية مع البرتغال سيقوي علاقات بالدول الأفريقية الناطقة بالبرتغالية، وتجمع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (الميركسور) الذي يضم البرازيل، والأرجنتين وباراجواى وأورجواى وفنزويلا، والذي وقعت مصر معه اتفاقا إطاريا في مجال التجارة».

واعتبر أن «البرتغال يمكن أن تتحول إلى محور للصادرات المصرية إلى دول الميركسور، وخاصة البرازيل حيث تعد البرتغال الشريك التجاري الرئيس لتلك الدولة بينما يمكن أن تعد مصر محورا لصادرات البرتغال إلى دول شرق أفريقيا ومجلس التعاون الخليجي».

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن زيارة الرئيس السيسي الحالية إلى لشبونة تنطوى على شقين مهمين يتعلق الأول بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقوية العلاقات بين مصر ودول منطقة البحر المتوسط، مشيدا بمواقف البرتغال المؤيدة لخيارات الشعب المصري وإرادته في ثورة الثلاثين من يونيو.

وأضاف أن الشق الثانى من الزيارة يتعلق بتقوية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال، منوها بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 194 مليون يورو العام الماضي، منها 60 في المائة صادرات برتغالية، و40 في المائة صادرات مصرية«.

أ ش أ

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