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مكتب الرئيس يحذر من صفحات مزيفة على مواقع التواصل باسم «الرئاسة»

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مكتب الرئيس يحذر من صفحات مزيفة على مواقع التواصل باسم «الرئاسة» مكتب الرئيس يحذر من صفحات مزيفة على مواقع التواصل باسم «الرئاسة»

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

حذر المكتب الإعلامي للرئيس عبد الفتاح السيسي من وجود صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعى أنها تابعة لرئاسة الجمهورية.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان اليوم الإثنين، بأن الصفحات الرسمية التابعة للرئيس السيسى معروفة على “فيس بوك ” و”تويتر” ويوتيوب”، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تحذر من صفحات تتحدث باسم الرئيس أو المؤسسة لنشر أخبار مغلوطة أو مضللة، مؤكدا على أنه جارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصفحات.

كما أهاب المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية بالمواطنين الذين يتواصلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الاعتماد على الصفحات الرسمية فقط لرئيس الجمهورية فى معرفة رؤية مؤسسة الرئاسة تجاه الموضوعات التي تخص الرأى العام، وعدم الانسياق وراء الصفحات مجهولة المصدر.

 

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