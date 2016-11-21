راشد بن حمد الشرقي يفتتح فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار في الفجيرة

افتتح الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، صباح أمس فعاليات أسبوع الإمارات للابتكار بالفجيرة تحت شعار "الإمارات تبتكر"، والذي تشارك فيه 14 مؤسسة اتحادية ومحلية بالفجيرة بالإمارة عبر معرض الابتكارات الذي تجول فيه سموه في فندق نوفوتيل الفجيرة.

وأكد سموه أن الاسبوع يمثل حدثا وطنيا سنوياً، يحتفي بالابتكار، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك من خلال نشر ثقافة الابتكار وترسيخها كثقافة مجتمعية في كافة مجالات العمل والحياة.

وأوضح الشرقي أن أسبوع الابتكار يعزز مكانة الإمارات كوجهة للابتكار ومنصة عالمية للمبتكرين، إضافة إلى تحفيز الجهات المشاركة ورواد الأعمال على الابتكار ، مشيراً إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة هيأت المناخ الملائم للابتكار وعززت من قدرات الكفاءات الوطنية ، للارتقاء بجودة الأداء ليكون أسلوب عمل في حياتنا اليومية.

وشدد على أهمية تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الأربعة والتي تصب في تحفيز الابتكار من خلال سبعة قطاعات وطنية رئيسة تتضمن الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء، مشيراً إلى اهمية أسبوع الابتكار في ابراز ابتكارات فئات المجتمع في دولة الامارات من الطلاب والشباب وموظفي الحكومة والمواطنين والمقيمين والزوار ومشاركتها مع الجمهور

حضر الافتتاح سعادة محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري عضو اللجنة العليا لأسبوع الإمارات للابتكار ورئيس اللجنة المحلية في إمارة الفجيرة ، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وسعادة المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، والعميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة وعدد من مدراء الدوائر المحلية والاتحادية .

يذكر ان “أسبوع الإمارات للابتكار” في الفجيرة يهدف إلى “الاحتفاء بالأفكار والقدرات المبتكرة، كما يشكل منصة لجميع القطاعات وللجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الرائدة في القطاع الخاص، والجامعات والمؤسسات التعليمية، لتنظيم فعالياتها.