جسم غريب أمام الشمس يثير ذهول فلكيين

أبدى باحثو فلك ذهولهم بعد رؤية جسم غريب يتحرك أمام الشمس فى صور حديثة التقطتها كاميرات وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

وبحسب ما نقلت قناة “سكاى نيوز” الاخبارية فإن الصورة جرى التقاطها بقمر “ستيريو” الصناعى الذى يدور حول الشمس.

وقال متابعون أن الصور أظهرت تفاعل الشمس مع الجسم الغريب، فى الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

وقال مايك سوفرين، وهو مهتم بعلوم الفضاء، أنه ما كان يليق بناسا أن تدع الصور فى متناول الجميع على الإنترنت، مرجحا أن تكون شيئا مهما، لكن آخرين قللوا من شأن الصور قائلين أنها لم تكن لتجد طريقها إلى النشر، لو أن وكالة الفضاء وجدت بها أمرا جديدا أو خارقا.

أ ش أ