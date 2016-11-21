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زحام مروري بسبب كسر بفاصل معدني أعلى كوبري أكتوبر

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زحام مروري بسبب كسر بفاصل معدني أعلى كوبري أكتوبر زحام مروري بسبب كسر بفاصل معدني أعلى كوبري أكتوبر

ارشيفية

توقفت الحركة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر للمتجه لمناطق الجيزة بسبب كسر بأحد الفواصل المعدنية للكوبري، وأمر اللواء علاء الدجوى مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وأكد مصدر أمني، أن كسر الفاصل المعدني يتسبب فى تهدئة السرعات لقائدى السيارات أعلى منطقة العجوزة، ما أدى إلى ظهور كثافات مرتفعة أعلى كوبري أكتوبر حتى ميدان رمسيس، كما تأثرت مناطق التحرير ووسط المدينة للمتجه إلى الكوبرى اتجاه الجيزة.

ونصح المصدر بالتوجه لكوبرى قصر النيل وكوبرى الجلاء اتجاه الجيزة لتخفيف الأحمال عن كوبرى أكتوبر، وتم إخطار عمليات الجيزة للتنسيق مع هـيئة الطرق والكبارى لسرعة الإصلاح.

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