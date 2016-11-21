السيسي يستكمل المباحثات مع الرئيس البرتغالي في اليوم الثاني من زيارته

يتضمن برنامج اليوم الثاني لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، اليوم الاثنين، العديد من الفاعليات واللقاءات، حيث ستجري مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس في تمام الساعة 11 صباحا أمام دير جيرونوميس في لشبونة، وسيستعرض الرئيس حرس الشرف، ويتوجه بعدها لوضع أكليل من الزهور على ضريح الشاعر البرتغالي الراحل لويس فاس دو كامويش، الذي يعد أكبر شاعر في تاريخ البرتغال.

وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، يتوجه الرئيس السيسي إلى القصر الجمهوري بلشبونة لإجراء مباحثات مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومناقشة تطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط، ويعقبها مؤتمر صحفي للزعيمين عقب المباحثات.

كما يتوجه الرئيس بعدها برفقة الرئيس البرتغالي، إلى مقر مجلس الوزراء لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البرتغالي تتناول العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يقيم رئيس وزراء البرتغال مأدبة غداء رسمية على شرف الرئيس السيسي، الذي يتوجه بعدها إلى مقر عمودية لشبونة لمقابلة العمدة، حيث تجرى مراسم استقبال رسمية بحضور عمدة لشبونة والسفراء المعتمدين بالبرتغال.

وسيلقي السيسي، كلمة خلال حفل الاستقبال الرسمي بمقر العمودية، ويشارك في مأدبة العشاء التي سيقيمها على شرفه رئيس البرتغال مساء الغد.

كان السيسي، وصل إلى العاصمة لشبونة- في تمام الساعة الثالثة من مساء الأحدن بتوقيت البرتغال- في زيارة تستمر حتى الثلاثاء، وأجرى الرئيس السيسي حوارا مع وكالة الأنباء البرتغالية مساء الأحد، تناول سبل تعزيز العلاقات المصرية- البرتغالية وعدد من القضايا الدولية من بينها مكافحة الإرهاب.

وتعد زيارة السيسي، إلى البرتغال أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في مارس الماضي، علاوة على كونها أول زيارة رسمية لرئيس مصري إلى تلك الدولة منذ أكثر من عشرين عاما.

أ ش أ