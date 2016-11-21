شعبة مواد البناء: ارتفاعات غير مبررة بأسعار الأسمنت رغم وجود فائض

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا غير مبرر في أسعار الأسمنت في السوق المحلي، مشيرا إلى أن خامات الأسمنت محلية بنسبة 100% ولا تحتوى على مكونات مستوردة.

وأضاف «الزيني» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر طن الأسمنت بلغ 800 جنيه للطن، في حين أن السعر العادل له لا يتعدي 600 جنيه للطن، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار غير المبرر أصاب سوق مواد البناء والمقاولات بالارتباك والشلل التام بالرغم من وجود فائض، وأوضح أن سعر الأسمنت بالسوق المحلي يزيد على العالمي بنحو 200 جنيه للطن حيث لا يتعدى سعره عالميا 40 دولارا للطن.

وفي سوق الحديد ، قال «الزيني» إن أسعار الحديد المستورد تقل بنحو 300 جنيه عن المحلي، مشيرا إلى أن أسعاره محليا تتراوح بين 8200 إلى 8700 جنيه للطن.

وأَوضح أن إجمالي ما تم استيراده من الحديد أغلبه من السوقين التركي والأوكراني، لافتا إلى أنه لايوجد أي مصنع صيني للحديد قام بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مما حد من عمليات الاستيراد،وأشار إلى أنه تم استيراد 50 ألف طن حديد خلال شهر أكتوبر الماضي.

أ ش أ