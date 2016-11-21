أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شعبة مواد البناء: ارتفاعات غير مبررة بأسعار الأسمنت رغم وجود فائض

Google+ Print
شعبة مواد البناء: ارتفاعات غير مبررة بأسعار الأسمنت رغم وجود فائض شعبة مواد البناء: ارتفاعات غير مبررة بأسعار الأسمنت رغم وجود فائض

أرشيفية

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا غير مبرر في الأسمنت في السوق المحلي، مشيرا إلى أن خامات الأسمنت محلية بنسبة 100% ولا تحتوى على مكونات مستوردة.

وأضاف «الزيني» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر طن الأسمنت بلغ 800 جنيه للطن، في حين أن السعر العادل له لا يتعدي 600 جنيه للطن، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار غير المبرر أصاب سوق مواد البناء والمقاولات بالارتباك والشلل التام بالرغم من وجود فائض، وأوضح أن بالسوق المحلي يزيد على العالمي بنحو 200 جنيه للطن حيث لا يتعدى سعره عالميا 40 دولارا للطن.

وفي سوق الحديد ، قال «الزيني» إن أسعار الحديد المستورد تقل بنحو 300 جنيه عن المحلي، مشيرا إلى أن أسعاره محليا تتراوح بين 8200 إلى 8700 جنيه للطن.

وأَوضح أن إجمالي ما تم استيراده من الحديد أغلبه من السوقين التركي والأوكراني، لافتا إلى أنه لايوجد أي مصنع صيني للحديد قام بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مما حد من عمليات الاستيراد،وأشار إلى أنه تم استيراد 50 ألف طن حديد خلال شهر أكتوبر الماضي.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم

«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم