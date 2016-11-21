وزير الإسكان يعلن استمرار حجز وحدات الرحاب ومدينتي حتى أول ديسمبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحجز مستمر على وحدات مدينتى والرحاب حتى يوم 1 ديسمبر المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن عدد الوحدات التى تم بيعها فى الرحاب، وصل إلى 1484 وحدة بمشروع الرحاب، من إجمالى 1488 وحدة مطروحة، بينما تم بيع 1680 وحدة بمشروع مدينتى، من إجمالى 3912 وحدة تم طرحها.

وأوضح وزير الإسكان أنه بالنسبة لمن يرغب فى الشراء بمشروع مدينتى، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (26 شارع الكروم) المهندسين، وبالنسبة لمشروع الرحاب، يتم التقدم لفرع بنك التعمير والإسكان، (2 شارع عباس العقاد) مدينة نصر، وذلك حتى 1/12/2016، خلال مواعيد وأيام العمل الرسمية.

> وأشار “مدبولى” إلى أن قيمة مقدم الحجز تبلغ 50% من إجمالى قيمتها، على أن يتم سداد الباقى على 3 أقساط سنوية متساوية محملة بالعائد من تاريخ التعاقد.