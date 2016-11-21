الاهتمام باللياقة البدنية ارتقاء بالعملية التعليمية

نصح أيمن هيصمي، رئيس قسم التربية الرياضية في مدرسة المعرفة الدولية الخاصة بالشارقة بأهمية إدراج كافة الطلبة في الأنشطة الرياضية التي تنظمها المدرسة على مدار العام، والتركيز بشكل أكثر على الطلبة الذين يعانون من البدانة والسمنة.

وقال إن الاهتمام باللياقة البدنية والتدريب البدني، تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وخاصة أنها تزيد من دافعية الطالب نحو التعلم وتزيل الملل والكسل الذي يعاني منه معظم الأطفال، مما يساهم في تطوير أدائهم العلمي والمحافظة على صحته وتعديل وزنهم في حال كان هناك حاجة لذلك.

وأكد أن فريق التربية الرياضية يحرص على توعية الطلبة بأهمية تناول وجبة الإفطار وخاصة أنها تنظم عمليات البنكرياس، وحثهم على الإكثار من تناول الخضراوات والسلطة الغنية بالألياف التي تمنحهم إحساساً بالشبع، والابتعاد عن الأطعمة المشبعة بالدهون.