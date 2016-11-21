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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي والأرجنتين

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زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي والأرجنتين زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب تشيلي والأرجنتين

ارشيفية

ضرب زلزال قوته 6،4 درجات على مقياس ريختر، الأرجنتين وتشيلي، دون تسجيل إصابات أو وقوع أضرار كبيرة، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للوقاية من الزلازل في الأرجنتين.

وضرب الزلزال محافظة سان خوان الأرجنتينية، وفق ما أفاد المعهد، موضحًا أنه وقع على عمق 130 كلم وتبعته ثلاث هزات ارتدادية متتالية بقوة 3،7 و3 و4 على مقياس ريختر، غير أنه تم استبعاد خطر حصول تسونامي على الساحل التشيلي.

وحُدد مركز الزلزال في الأرجنتين على بعد 19 كلم جنوب غرب مدينة سان خوان و139 كلم شمال ميندوزا، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وفي تشيلي شعر السكان بالزلزال في مناطق أتاكاما، كوكيمبو، فالبارايسو، أوهيغنز، وكذلك في محيط سانتياجو.

 

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