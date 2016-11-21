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وفاة الرئيس اليوناني السابق كوستيس ستيفانوبولوس

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وفاة الرئيس اليوناني السابق كوستيس ستيفانوبولوس وفاة الرئيس اليوناني السابق كوستيس ستيفانوبولوس

كوستيس ستيفانوبولوس الرئيس اليونانى السابق

توفي كوستيس ستيفانوبولوس الذى شغل منصب رئيس جمهورية اليونان بين عامى 1995و2005، فجر الإثنين، فى أحد مستشفيات أثينا عن عمر ناهز 90 عاما، جراء اصابته بعدوى فى الجهاز التنفسي، على ما أعلن مصدر طبي.

وولد ستيفانوبولوس فى باتراس فى بيلوبونيز (جنوب غرب) فى 15 أغسطس 1926، درس ستيفانوبولوس المحاماة، وانتخب نائبا للمرة الأولى عام 1958 وأعيد انتخابه بعد سقوط دكتاتورية العقداء عام 1974.

أسندت إليه حقائب وزارية عدة فى اليمينية بين عامي 1974 و1981، عام 1995 انتخبه البرلمان رئيسا، خلفا لقسطنطين كرامنليس، وذلك بعد حصوله على دعم نواب حزب باسوك الاشتراكي، أعيد انتخاب ستيفانوبولوس رئيسا عام 2000 قبل أن ينسحب من الحياة السياسية فى نهاية ولايته الثانية عام 2005.

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