سفارة ألمانيا تنفى منع السفير من حضور حفل للآثار وتؤكد: نحترم اجراءات الأمن

نفت السفارة الألمانية فى القاهرة ما تردد حول منع السفير الألمانى يوليوس جيورج لوى، من حضور حفل استضافته هيئة الآثار، الأسبوع الماضى، لعازف الكمان العالمى الألمانى جيدون كريمر، بقصر محمد على فى المنيل.

وقال المتحدث باسم السفارة فى لقاء مع الوفد الصحفى المرافق للسفير خلال فعاليات الأسبوع الألمانى فى الصعيد، الاثنين، إن التقارير الصحفية المنشورة بشأن منع السفير من حضور الحفل ليست صحيحة، لأنه حضر الحفل بالفعل واستمتع كثيرا.

وكانت وزارة الآثار قد نفت أيضا التقارير الصحفية التى ترددت بشأن منع السفير الألمانى من دخول الحفل، وأوضحت أن المشادة التى نشبت بين منظم الحفل أحمد أبو زهرة والمدير العام على القصر، ولاء الدين بدوى، لا علاقة لها بالسفير الألمانى وإنما بسبب زيادة الأعداد المدعوة مما يتجاوز القدرة الإستيعابية للقاعة ويمثل ضررا لها.

وأكد المتحدث باسم السفارة الألمانية أن السفارة تحترم بشدة الحاجة للإجراءات والتدابير الأمنية التى يتخذها المنظمون والأمن فى مثل هذه الإحتفالات للحفاظ على المكان الآثرى من أى تلف أو دمار.