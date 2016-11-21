أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة

Google+ Print
"المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة "المرور" تناشد السائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات بسبب الشبورة

>عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الإثنين المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة  ببعض الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية للقاهرة والجيزة، وأيضا الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة، وكذلك الحذر عند القيادة فى حالة ازدياد الشبورة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامتهم.

 

ومن المتوقع أن تتسبب الشبورة المائية  فى ظهور كثافات مرورية،على بعض الطرق الصحرواية والزراعية  منها إسكندرية الزراعى والصحراوى وأعلى قويسنا وطنطا الزراعى وكذلك الأمر بالمناطق الساحلية، ويحاول  رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من تلك الأماكن.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365