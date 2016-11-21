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متهمون بسيول جدة يفشلون في الحصول على إعفاء من السجن

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متهمون بسيول جدة يفشلون في الحصول على إعفاء من السجن متهمون بسيول جدة يفشلون في الحصول على إعفاء من السجن

في الوقت الذي تنظر فيه لجنة قضائية شكلت أخيراً، ملفات عدد من المتهمين في كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008م، فشل عدد من المتهمين بينهم موظفين حكوميين، واثنين من رجال الأعمال في الحصول على إعفاء من تنفيذ عقوبة السجن بعد أن صدرت بحقهم أحكام قضائية تقضي بسجنهم مدداً مختلفة.

وقال مصدر لـ"الرياض" إن المتهمون تقدموا بالتماس إلى القضاء، وتم رفض طلبهم، وتم تثبيت العقوبة، في حين أحيلت بعض الملفات إلى اللجنة القضائية للنظر فيها من جديد، مشيراً إلى أن المتهمون طلبوا إعفائهم من السجن مرجعين ذلك إلى كبر السن، وأوضاعهم الصحية التي لا تمكنهم من قضاء العقوبة، في حين تعهدوا بدفع الغرامات المالية التي فرضت عليهم ضمن العقوبات التي أقرها القضاء بعد إدانتهم.

وفي جانب آخر، تمكن الإنتربول الدولي خلال الفترة الماضية من إحضار متهم في قضية السيول وهو "رجل أعمال"، وتم إيداعه السجن بعد صدور حكم ضده بالسجن خمسة أعوام لتورطه في رشوة "مسؤول" من خلال تقديم أرض له بقيمة مليون و400 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص الشركة العقارية التي يعمل بها، والتي كانت تملك مخطط أراض شمال جدة، حيث تم تسليمه إلى الجهات الأمنية، في حين لا يزال متهمان خارج البلاد، وينتظر أن يتم إحضارهما خلال الفترة المقبلة تمهيداً لتنفيذ العقوبات التي صدرت بحقهما في وقت سابق.

وأكد المصدر أن اللجنة القضائية ستغلق ملف قضايا السيول خلال الأشهر المقبلة بأحكام نهائية غير قابلة للاستئناف سواء كانت بالإدانة، أو التبرئة، حيث يتم درس ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام ابتدائية من المحكمة الإدارية بمحافظة جدة، والتي كان آخرها الحكم بتبرئة 14 متهماً منهم مواطنين وجنسيات مختلفة، وإدانة متهم بالسجن أربعة أعوام وتغريمه 300 ألف ريال، إضافة إلى حكم على أحد المتهمين بالسجن عاماً وتغريمه 100 ألف ريال.

وسجلت ملفات المتهمين عدة جرائم بينها "التزوير"، و"إساءة الاستعمال الإداري"، والعبث بالأنظمة والتعليمات، و"التفريط في المال العام"، و"إزهاق الأرواح البشرية"، و"إتلاف الممتلكات العامة"، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً.

يذكر أن الجهات المختصة انتهت من تحقيقاتها مع 302 من المتهمين في كارثة السيول وردت أسماؤهم في مقدمة قرارات الاتهام، ووجهت لهم تهم تتعلق بجرائم الرشوة، والتزوير، إذ جرت محاكمة أعداد كبيرة منهم، وصدرت أحكام بالتبرئة، والإدانة لبعض المتهمين بينهم موظفين حكوميين، وآخرون يعملون في المجال الرياضي.

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