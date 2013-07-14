الببلاوي يُرشح محمد شعيب للبترول ومها الرباط للصحة



> قالت مصادر بمجلس الوزراء ان الاختيار النهائي وقع على الدكتور أحمد جلال وذلك لتولي حقيبة وزارة المالية .

ويلتقي حاليا رئيس الوزراء حازم البببلاوي المهندس محمد شعيب المرشح لمنصب وزير البترول ، و الدكتور مها الرباط للصحة، و هشام زعزوع لوزارة للسياحة‎.

وكانت أعربت الدكتورة درية شرف الدين المرشحه لوزارة الاعلام عن فخرها وسعادتها بأنها أول امرأة من مبنى الاذاعه والتليفزيون لتولى منصب وزيرا للاعلام ، وقالت باننا سنعبر هذه المرحلة وثقتى فى زملائي كبيره وثقتهم فى كذلك.

> وأضافت بأننا ندعوا الله ان يوفق الجميع فتولى الوزاره ليست عملية سهله والتوقيت أيضا صعب والجميع ينتظر من هذه الحكومه الكثير حت لو كانت انتقالية.

> من جانبه أكد أحمد البرعى المرشح لوزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية :” كنت طوال عمرى ادافع عن حقوق اصحاب المعاشات وعن التأمينات الاجتماعية وكنت انادى دائما بأن أصحاب المعاشات هم الذين يديرون الصناديق الخاصه بهم”.

> وأكد البرعى فى تصريح له -اليوم الاحد- :”طالبت مرارا بتطوير قانون التأمينات وتبسيطه ، واتمنى خلال الفتره القصيره للحكومه ان نسير فى هذا الاتجاه”.

> فيما أشار كمال أبو عيطة المرشح لمنصب وزير القوى العامله الى انه ضد تولى النقابىين مناصب ادارية ، ولكن للضروره احكام وهذه فتره انتقاليه لابد ان يتحد الجميع للعبور بها .

> وقال أبو عيطة أن لديه اجنده جاء لعرضها على الرئيس الوزراء إذا قبلوا بها سأوافق على تولى المنصب ، لافتا الى ان برنامجه للطبقه العامله يتضمن وجود نقابات حقيقيه فى مصر ، والحد الأدنى للأجور ، وعودة العمال المفصولين ،وفتح المصانع المغلقه والمصانع التى هاجر اصحابها هروبا من الاخوان