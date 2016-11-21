مليشيا الحوثي وصالح تواصل خرق الهدنة وتقصف شرقي تعز

أعلن الجيش الوطني اليمني أمس الأحد أن مليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح خرقت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية 328 مرة خلال 18 ساعة منذ بدء سريان الهدنة.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الجيش الوطني، فإن أكثر الخروقات كانت في مدينة تعز بإجمالي 166 خرقا، وسجل 69 خرقا بمحافظة ميدي، فيما أشار البيان إلى أن مناطق مختلفة من محافظة مارب شهدت 39 خرقا، وفي مديرية نهم بصنعاء بلغت خروق الحوثيين 20 خرقا، و10 بمحافظات الضالع، و9 بالبيضاء، و7 بحجة، و5 في شبوة، و3 في إب.

من جانب آخر، قتل 4 من ميليشيات الحوثي وصالح و3 من قوات الشرعية في مواجهات اندلعت بين الطرفين صباح الأحد على أطراف مدينة ميدي في محافظة حجة الحدودية مع المملكة. وذكرت مصادر عسكرية أن منطقة حرض المجاورة شهدت قصفا مدفعيا متبادلا.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي وصالح دفعت بتعزيزات جديدة لليوم الثاني على التوالي إلى أطراف مدينة تعز، وأكدت المصار أن التعزيزات قدمت من محافظتي صنعاء وذمار على متن مركبات، في استغلال للهدنة المعلنة من قبل التحالف العربي ووقف الطلعات الجوية.

وفي تطور آخر، أعلنت مصادر عسكرية يمنية اعتراض منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي، فجر الأحد، 3 صواريخ باليستية أطلقت من قبل مليشيات الحوثي في صنعاء على محافظة مأرب رغم سريان الهدنة. وأكدت المصادر أنه تم تدمير الصواريخ الثلاثة في الجو قبل وصولها إلى أهدافها.

وواصلت مليشيات الحوثي وصالح امس الاحد خرق وقف اطلاق النار في تعز حيث قصف المتمردون منطقة ثعبات والعسكري بالأسلحة الثقيلة والدبابات فيما تواصلت الاشتباكات مع القوات الشرعية في محيط معسكر التشريفات وحي بازرعة، واكدت مصادر ميدانية ان القوات الشرعية تقدمت بعد هجمة مرتدة الى محيط المعسكر.

كما قصفت مليشيا الحوثي وصالح المناطق التي خسرتها مؤخرا شرقي مدينة تعز. وقالت مصادر ميدانية ان الحوثيين قصفوا بالمدفعية المناطق الشرقية في مدينة تعز، واضافت ان المليشيا استهدفت بالقصف ايضا المستشفى العسكري الذي سيطر عليه الجيش الوطني خلال الايام الاخيرة، ما ادى الى اندلاع النيران في قسم الفشل الكلوي.