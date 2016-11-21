أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحمادي لـ «الرياض»: «المالية» بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات المقاولين منذ أسبوعين

Google+ Print
الحمادي لـ «الرياض»: «المالية» بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات المقاولين منذ أسبوعين الحمادي لـ «الرياض»: «المالية» بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات المقاولين منذ أسبوعين

فهد الحمادي

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن وزارة المالية بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الحكومية التنموية منذ أسبوعين على موقع وزارة المالية، ومازالت هذه الأسماء ترصد حتى نهاية الشهر الحالي، متوقعاً الانتهاء من رفع الأسماء منتصف شهر ربيع الأول القادم.

وقال الحمادي لـ"الرياض" إن أغلبية المشروعات التي قامت بها شركات المقاولات تتركز في وزارة المياه والإسكان والصحة والتعليم، وعدد من القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات الصغيرة متوقفة عن العمل حالياً بسبب عدم صرف مستحقاتها.

وطالب الحمادي الوزارات المعنية بإيضاح الرؤية للعام المقبل، وماذا سيتم صرفه من مخصصات للمقاولين لكي لا تقع الشركات في نفس مشكلة العام الماضي.

وكان الحمادي قد أوضح بأن جميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية قد استلمت جزءا منها ضمن الدفعة الأولى التي صُرفت مؤخراً، مُشيراً إلى أن من بين هذه الشركات كلا من شركة "ابن لادن" وشركة "سعودي أوجيه".

وأوضح الحمادي أن المبالغ التي صرفت للمقاولين مؤخرا تخص مشروعات نفذت أو مشروعات تحت التنفيذ خلال العام الماضي والعام الجاري، لافتا إلى أن صرف المستحقات تم بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 40 مليار ريال وتشكّل نحو 25% من إجمالي مستحقاتهم، متوقعا أن تصل النسبة إلى أكثر من 80% خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ جديد بنحو 100 مليار ريال قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية