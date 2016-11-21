الحمادي لـ «الرياض»: «المالية» بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات المقاولين منذ أسبوعين

فهد الحمادي

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، أن وزارة المالية بدأت برفع أسماء الدفعة الثانية من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشروعات الحكومية التنموية منذ أسبوعين على موقع وزارة المالية، ومازالت هذه الأسماء ترصد حتى نهاية الشهر الحالي، متوقعاً الانتهاء من رفع الأسماء منتصف شهر ربيع الأول القادم.

وقال الحمادي لـ"الرياض" إن أغلبية المشروعات التي قامت بها شركات المقاولات تتركز في وزارة المياه والإسكان والصحة والتعليم، وعدد من القطاعات الحكومية، مشيراً إلى أن شركات المقاولات الصغيرة متوقفة عن العمل حالياً بسبب عدم صرف مستحقاتها.

وطالب الحمادي الوزارات المعنية بإيضاح الرؤية للعام المقبل، وماذا سيتم صرفه من مخصصات للمقاولين لكي لا تقع الشركات في نفس مشكلة العام الماضي.

وكان الحمادي قد أوضح بأن جميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية قد استلمت جزءا منها ضمن الدفعة الأولى التي صُرفت مؤخراً، مُشيراً إلى أن من بين هذه الشركات كلا من شركة "ابن لادن" وشركة "سعودي أوجيه".

وأوضح الحمادي أن المبالغ التي صرفت للمقاولين مؤخرا تخص مشروعات نفذت أو مشروعات تحت التنفيذ خلال العام الماضي والعام الجاري، لافتا إلى أن صرف المستحقات تم بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت 40 مليار ريال وتشكّل نحو 25% من إجمالي مستحقاتهم، متوقعا أن تصل النسبة إلى أكثر من 80% خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي، وأن يتم صرف مبلغ جديد بنحو 100 مليار ريال قريبا.