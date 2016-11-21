ولي العهد يستقبل رئيس وزراء أثيوبيا ووزير الداخلية الإيطالي

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في قصر الملك سعود للضيافة بالرياض امس مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني والوفد المرافق له.

كما أقام سمو ولي العهد - حفظه الله - في الرياض مساء أمس مأدبة عشاء عمل لمعالي وزير الداخلية الإيطالي انجيلينو ألفانو والوفد المرافق له.

وخلال عشاء العمل تبادل سمو ولي العهد ووزير الداخلية الإيطالي الأحاديث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين في عدد من المجالات خاصة الأمنية منها وما يتعلق بالتعاون المشترك لمكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب.