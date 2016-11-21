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د.الطريفي يدشن الخدمات الإلكترونية ويجتمع بمجلس إدارة هيئة الصحفيين

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د.الطريفي يدشن الخدمات الإلكترونية ويجتمع بمجلس إدارة هيئة الصحفيين د.الطريفي يدشن الخدمات الإلكترونية ويجتمع بمجلس إدارة هيئة الصحفيين

أكد وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل الطريفي قدرة الشاب السعودي على إنجاز وتحويل كثير من الأشياء إلى وقائع وحقائق, وقال د. الطريفي خلال تدشينه أمس الخدمات الإلكترونية للوزارة بالمركز الإعلامي بمقر وكالة الأنباء بالرياض أن هذه الخدمات تسهم بشكل كبير في تقليص المدة الزمنية التي تتطلبها الإجراءات.

وتشمل الخدمات الجديدة نظام التراخيص الإعلامية، ونظام فسوحات الكتب والمطبوعات، ونظام الفعاليات والمعارض الفنية، وخدمة رفع المخالفات الإعلامية، بالإضافة الى نظام الإعلانات في صحيفة "أم القرى"، وتم تطوير بوابة الوزارة وتطبيقاتها الإلكترونية، بالكامل لتشمل جميع الأنظمة والتطبيقات.

حضر الحفل رؤساء تحرير الصحف الورقية والإلكترونية، ومسؤولو الوزارة والهيئات، ومنسوبوها. كما اجتمع وزير الثقافة والإعلام أمس مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين مؤخراً.

وتم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهادفة لتطوير أعمال الهيئة بما يتناسب مع السياسة الإعلامية للمملكة وذلك لخدمة الوسط الصحفي.

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