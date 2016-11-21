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وزير الصحة يرعى المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية

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وزير الصحة يرعى المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية وزير الصحة يرعى المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية

د. منصور اليامي

يعقد المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية خلال الفترة من 22-24 صفر 1438هـ الموافق 22-24 نوفمبر 2016م بالرياض، برعاية وزير الصحة د. توفيق الربيعة، والذي تنظمه الوزارة، بالتعاون مع المستشفيات والمدن الطبية الجامعية التابعة للقطاعات الصحية.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ومدير التدريب والابتعاث بوزارة الصحة د. منصور اليامي، إنه تأييداً لما تُولِيه وزارة الصحة من اهتمام بالتقنيات الحديثة في مجال التعلم والتدريب التي تضمن سلامة المريض والحفاظ على حياته من الأخطاء تتبنى تنظيم المؤتمر السعودي الأول للمحاكاة الصحية 2016م، وذلك بمشاركة (٦٤) من نخبة المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين من منظمات عالمية للمحاكاة ومعتمدين في وضع الخطط والمعايير واعتماد مراكز المحاكاة دوليا.

وأضاف اليامي أن المؤتمر سيشهد تدشين (الجمعية العلمية للمحاكاة والإبداع) تحت مظلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك تحقيقا لتوصيات المؤتمر السابق؛ بإنشائها وقد تم اعتمادها مؤخرا من مجلس الامناء بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية برئاسة وزير الصحة، مشيرا الى أن المؤتمر يشهد إقبالاً متزايدً من قبل الممارسين الصحيين لحضوره؛ فقد بلغ عدد المسجلين في الموقع الإلكتروني حتى الآن ٧٠٠ مشارك، حيث أن فعاليات المؤتمر ستتضمن ١٧ ورشة عمل متخصصة تعقد في عدد من القاعات في مدينة الملك فهد الطبية، والحرس الوطني، وجامعة الاميرة نورة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر انه يتزامن مع انعقاد المؤتمر مشاركة مجتمعية لتعليم ٤٠٠ متدرب من أفراد وضباط منسوبي الدفاع المدني وتأهيلهم عمليا على (سبل إنقاذ الحياة للمصابين) تأهبا واستعدادا لجميع انواع الكوارث التي قد يواجهونها لا سمح الله، مشيرا الى أن المؤتمر سيشهد حضور ومشاركة ٤٠ خبيراً واستشارياً من عمداء كليات الطب وكليات التمريض بالمملكة، وعميد كلية الطب من إمارة دبي، وغيرهم من أبرز الكوادر المتخصصة في تعليم وتخريج أجيال مؤهلة علمياً ومهنياً، والرواد الذين يساهموا بفاعلية في مجال التعليم الصحي والطبي في دول مجلس التعاون الخليجي.

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