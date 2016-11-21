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طالبات جامعة الباحة في المخواة ينتقلن إلى المباني الجديدة

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طالبات جامعة الباحة في المخواة ينتقلن إلى المباني الجديدة طالبات جامعة الباحة في المخواة ينتقلن إلى المباني الجديدة

‏‫أنهت جامعة الباحة أمس الأحد نقل طالباتها بمحافظة المخواة من المباني المستأجرة إلى المباني الجديدة.

وأوضح مدير جامعة الباحة المكلف أ. د. عبدالله بن محمد الزهراني بأن المباني الجديدة تتكون من ثلاثة مبان تتضمن 16 معملاً للعلوم، وسبع قاعات ملتي ميديا للآداب، ويوجد بالدور الأول 24 فصلاً و16 فصلاً في الدور الثاني، إضافة إلى 19 مكتباً إدارياً مختلفاً، فضلاً عن مجموعة من الغرف للخدمات المساندة.

من جهته، أوضح عميد كلية المخواة د. غرم الله بركات أن الجامعة تسعى إلى تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات من خلال توفير المستلزمات الأساسية التي تعينهم على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم الدراسية في الجامعة، وذلك بمتابعة مستمرة من مدير الجامعة المكلف.

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