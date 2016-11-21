فيصل بن مشعل يوقع اتفاقية لعلاج مرضى «الكبد الفيروسي».. مجاناً

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد (كبدك)، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة أمس، توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين «كبدك» والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية).

وتهدف الاتفاقية التي وقعها سموه والرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو الدوائية» فهد إبراهيم الخلف، إلى تقديم الخدمات لمرضى الكبد في المملكة عن طريق توفير عقار «السوفيرا» مجاناً لمرضى التهاب الكبد الفيروسي «سي» وغير القادرين للوصول إلى العلاج، والمساعدة في تقديم فحوصات اكتشاف مرض التهاب الكبد الفيروسي مجاناً للمواطنين، وتعريف المجتمع بمرض التهاب الكبد الفيروسي وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه واكتشافه وعلاجه، عن طريق وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر أمير منطقة القصيم عن سعادته بهذه الاتفاقية التي تعزز التعاون القائم بين الشركة وجمعية كبدك، مباركاً للجميع توقيع هذه الاتفاقية التي وصفها بالخيرة، متمنياً أن تعود بالنفع على مرضى التهاب الكبد والمحتاجين لهذه العقاقير، والخدمات العلاجية المجانية التي توفرها الشركة.

وأثنى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز على دعم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة القصيم للجمعية، مطالباً بمواصلة الدعم بشكل أكبر لما يسهم في تحقيق أهداف الجمعية السامية تجاه مرضى الكبد، ومساعدة جمعية كبدك بحصر وتقييم حالة المرضى وأحقيتهم بالعلاج المطلوب وتحديد مدته عن طريق الأطباء.

وأشاد سموه، بتركيز الاتفاقية على تعريف المجتمع بمرض التهاب الكبد الفيروسي «سي»، من خلال اطلاق حملة بعنوان «ابدأ الأن»، للتعريف بالمرض عبر فعاليات توعوية مختلفة ، متمنياً التوفيق للجميع.

وفي سياق متصل، رأس أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والأمين العام لجمعية «كبدك» الدكتور خالد بن صالح الخطاف، اجتماع الجمعية العمومية. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور أهمها إقرار افتتاح فرع للجمعية في المدينة المنورة، واعتماد تشكيل مجلس الإدارة بالجمعية الجديد، وعرض دليل الإجراءات بهذا الخصوص.