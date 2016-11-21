رئيس الوزراء الأثيوبي يستقبل وزير التجارة والاستثمار

استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا هايلي ماريام دسالني في مقر إقامته بالرياض أمس, وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تعنى بالشأن الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وسبل التعاون لتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أثيوبيا عبدالله العرجاني، ومستشار وزير التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحربي، ومدير عام العلاقات التجارية الأجنبية بالوزارة الدكتور بدر الصقري، ومدير العلاقات الآسيوية والإفريقية بالوزارة محمد الجندول.