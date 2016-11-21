أيتام وزارة العمل والتنمية بالرياض يختتمون مشاركتهم في التاجر الصغير

الأيتام خلال المشاركة في البرنامج

اختتم أطفال دور الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أمس الأول مشاركتهم في برنامج التاجر الصغير الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقيم في ساحة البجيري التراثية بالدرعية على مدى خمسة أيام متتالية بهدف تعزيز مبدأ الوعي والذكاء المالي لدى الأطفال.

وجاءت مشاركة الأطفال الأيتام في المعرض الذي اشتمل على العديد من السلع والمنتوجات والمشروعات الصغيرة بأصناف متنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات وبعض الألعاب والمنتوجات اليدوية والكروشية للعام الثاني على التوالي، حيث أظهروا مهارات ملفتة في العرض والتسويق اكتسبوها من خلال التحاقهم في بداية البرنامج بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام تركزت محاورها حول كيفية تحديد النشاط التجاري المناسب لقدرات كل طفل من المشاركين إلى جانب التدريب العملي على أساسيات ومهارات العمل الحر والعرض والتسويق لكسر حاجز الخوف وتعزيز الثقة لديهم.

يُشار إلى أن دور الحضانة الاجتماعية بالرياض تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تنمية وصقل شخصية أيتامها وغرس قيمة العمل والتجارة في نفوسهم وفق أسس علمية مدروسة.