أخبار عاجلة

بالصور || جداول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2017 لجميع المراحل التعليمية -
بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم -
إغلاق الطرق الصحراوية وإيقاف الملاحة النهرية بالأقصر بسبب الطقس السيئ -
كشف هوية «انتحاري المرقسية».. و100 ألف جنيه لمن يبلغ عن هؤلاء -
النقابات تنتفض ضد الإرهاب: مصر يمكنها تحرير العالم العربي منه -
مصادر: وزير خارجية السعودية يصل مصر لبحث زيارة السيسي للرياض -
رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أيتام وزارة العمل والتنمية بالرياض يختتمون مشاركتهم في التاجر الصغير

Google+ Print
70d5edefa82f2c14b3bfc60c29171ff6.jpg

الأيتام خلال المشاركة في البرنامج

اختتم أطفال دور الحضانة الاجتماعية للأيتام التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض أمس الأول مشاركتهم في برنامج التاجر الصغير الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأقيم في ساحة البجيري التراثية بالدرعية على مدى خمسة أيام متتالية بهدف تعزيز مبدأ الوعي والذكاء المالي لدى الأطفال.

وجاءت مشاركة الأطفال الأيتام في المعرض الذي اشتمل على العديد من السلع والمنتوجات والمشروعات الصغيرة بأصناف متنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات وبعض الألعاب والمنتوجات اليدوية والكروشية للعام الثاني على التوالي، حيث أظهروا مهارات ملفتة في العرض والتسويق اكتسبوها من خلال التحاقهم في بداية البرنامج بدورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام تركزت محاورها حول كيفية تحديد النشاط التجاري المناسب لقدرات كل طفل من المشاركين إلى جانب التدريب العملي على أساسيات ومهارات العمل الحر والعرض والتسويق لكسر حاجز الخوف وتعزيز الثقة لديهم.

يُشار إلى أن دور الحضانة الاجتماعية بالرياض تسعى من خلال هذه المشاركة إلى تنمية وصقل شخصية أيتامها وغرس قيمة العمل والتجارة في نفوسهم وفق أسس علمية مدروسة.

image 0

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية