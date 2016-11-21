برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي منتصف ربيع الأول المقبل

أعلنت وزارة التعليم أنها استكملت كافة الإجراءات الخاصة بالسنة الثانية عشرة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي (# وظيفتك_وبعثتك) بعد أن قدمت الجهات المشاركة وعددها 23 جهة حاجتها من التخصصات.

وبينت الوزارة بأن التقديم الالكتروني سيبدأ في منتصف ربيع الأول المقبل، ولمدة ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أنه سيتم النظر في طلبات المتقدمين وفقا لضوابط الابتعاث وشروط الجهات المشاركة، ويمكن التعرف على الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة بكل مرحلة دراسية من خلال الرجوع الى موقع الوزارة الالكتروني.

وفي هذا الصدد أوضحت الوزارة أن الابتعاث في هذه السنة سيكون متاحاً في تخصصات نوعية تتناسب واحتياجات التنمية، وذلك في المجالات الصحية والهندسية والتقنية والطيران والطاقة، وتحلية المياه، والاستثمار، وغيرها من التخصصات.

وأكدت الوزارة على أن صفحة البرنامج على موقعها ستكون المرجع الوحيد للتعليمات المتعلقة بالابتعاث، وسيساعد الربط الإلكتروني مع عشر جهات في استمارة التسجيل على التدقيق الإلكتروني المباشر عند التسجيل، وشددت الوزارة على ضرورة تقديم المعلومة الصحيحة، وتسجيل البيانات الدقيقة من واقع الوثائق الرسمية للمتقدم، مؤكدة على أنها ستستبعد أي طلب يحتوي على معلومات أو بيانات مخالفة لما في الوثائق الرسمية التي سيرفعها المتقدم أثناء تقديمه.