ثماني جلسات علمية في مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»

محمد النحاس

يرأس نائب رئيس مجلس الشورى د.محمد الجفري جلسة المتحدث الرئيسي الأول بمؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية" الذي ينظمه معهد الإدارة العامة، وتنطلق فعالياته يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض وبرعاية اعلامية من صحيفة الرياض ويتحدث فيها د.ديفيد تييس من جامعة كاليفورنيا بيركلي بالولايات المتحدة الأميركية ..

وستكون الجلسة الأولى في المؤتمر بعنوان "الحوكمة في القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية" ويرأسها مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية د. عبدالكريم النجيدي فيما يرأس الجلسة الثانية بعنوان التجارب الدولية1-(البنك الدولي، ماليزيا، نيوزيلندا)- معالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني د. أحمد الفهيد ويرأس نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقني د. عبدالعزيز السويلم الجلسة الثالثة في المؤتمر بعنوان: "الاقتصاد المعرفي والتنمية الإدارية" ويرأس معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء د. فهد التخيفي جلسة المتحدث الرئيسي الثاني في المؤتمر الخبير في البنك الدولي روبرت بيشل ويرأس معالي نائب وزير الخدمة المدنية أ. عبدالله الملفي الجلسة الرابعة في المؤتمر بعنوان: "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية" كما يرأس محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أ. محمد النحاس الجلسة الخامسة بعنوان: "التجارب الدولية2 (فرنسا، وكندا) ويرأس مدير عام فرع معهد الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة أ.علي الغامدي الجلسة السادسة في المؤتمر بعنوان: "تنمية الموارد البشرية والتنمية الإدارية"

ويشهد المؤتمر عرض العديد من أوراق الأعمال العلمية، والتجارب الدولية، وعقد حلقات نقاش، وورش عمل متخصصة يشارك بها مسؤولون وخبراء وباحثون..

ويهدف المؤتمر الى تعزيز التنمية الإدارية في المملكة في ظل التحديات الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتواكب مع تطلعات القيادة وتوفر الرفاهية للمواطن من خلال تسليط الضوء على واقع التنمية الإدارية في المملكة وأهميتها في تحقيق التنمية الشاملة وإنجاز الخطط الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية.

تجدر الاشارة الى أن معهد الإدارة العامة ينظم مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية» لتسليط الضوء على أهم قضايا التنمية الإدارية في الوضع الراهن والخروج بأهم النتائج والتوصيات المعززة والداعمة لجهود التنمية الإدارية في المملكة انطلاقا من دوره كرائد وشريك في التنمية الإدارية الوطنية.

عبدالله الملفي

د. احمد الفهيد

محمد الجفري

د. فهد التخيفي