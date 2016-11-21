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استمتعى بجمال بشرتك وتخلصى من حب الشباب بالصبار وعصير الليمون

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استمتعى بجمال بشرتك وتخلصى من حب الشباب بالصبار وعصير الليمون استمتعى بجمال بشرتك وتخلصى من حب الشباب بالصبار وعصير الليمون

>كتبت رانيا سعد الدين

تتعدد المشاكل الجلدية التى تصيب الأفراد من بسيطة إلى حادة وباستطاعة جيل الصبار الطبيعى القضاء على معظمها دون ترك آثار على الجلد، وحسب موقع " healthycures" فإن الصبار كان العلاج الأول للفراعنة ووجدت العديد من الوصفات منقوشة على جدران المعابد والبرديات تؤكد فعالية هذا النبات السحرى فى تخليص الجسم من كثير من الأمراض الجلدية وبالأخص الحبوب والبثور ، إذ يحتوى على جيل الصبار على خصائص مضادة للالتهابات وتحمى الجلد من تراكم البكتريا على السطح، ويستخدم بهذه الطريقة:

1- خلط بعض من قطرات عصير الليمون مع جيل الصبار ووفردها على البشرة ينقيها من الشوائب وأثار الحبوب

2- للبشرة الدهنية يمكننا خلط بياض بيضة مع قليل من عصير الليمون وملعقة كبيرة من جيل الصبار، يوضع القناع على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة وهو قادر على القضاء على البثور

3- الصبار مع العسل للبشرة الحساسة حيث يخلط مقدار متساوى من المادتين ويوضع على البشرة لمدة 10 دقائق فهذه الوصفة تعمل على ترطيب البشرة وتطهيرها من الشوائب

4- خلط ملعقة كبيرة من الصبار مع قليل من الحليب البارد و1/2 ملعقة صغيرة من السكر البنى قادر على أن يكون قناعا منظفا للبشرة من الخلايا الميتة وآثار الحبوب


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