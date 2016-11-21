خالد الجندى ردا على ميزو: انتبهوا لألاعيب ذلك الوغد المنتظر.. وسأكشف مخططه القذر

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجندى، أحد علماء الأزهر الشريف، ردا على ما ادعاه محمد عبدالله نصر، المعروف باسم الشيخ "ميزو" بأنه المهدى المنتظر: "أرجو من الجميع الحذر من فخ الاستدراج الساذج الذى يمارسه المأجور ميزو.. فهو ليس من السذاجة بحيث يدّعى أنه المهدى المنتظر، إنما سأكشف لكم مخططه القذر".

وأضاف خالد الجندى فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أن "ميزو" يريد تهييج الرأى العام لسبه وبالتالى سيتطرق الأمر بالإنكار والتطاول على بعض الأحاديث ثم إنكار السنّة بالكامل فيحصل هو على ما يريده من شهرة ولو بسب الناس له وينجح مموّلوه لاستثارة الجماهير على أحاديث المصطفى ﷺ بتلك المسرحية الهزليَّة فرجاءً انتبهوا لألاعيب ذلك الوغد المنتظر.