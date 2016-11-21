رواد مواقع التواصل: كنا متخيلين المهدى من الجزيرة العربية طلع من فيس بوك

كتب محمد مصطفى

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى حملة ساخرة من إدعاء محمد عبد الله نصر، الشهير بالشيخ ميزو بأنه المهدى المنتظر، ومطالبته لشعوب الأرض مبايعته، مما جعل رواد مواقع التواصل يطلقون النكات والعبارات الساخرة على "ميزو" بعد أن أحتل هاشاتاج "المهدى المنتظر" قائمة الأكثر تداول على موقع تويتر.

وقال محمد الراعى ساخراً " أنا فخور إني كنت بقعد في نفس البارات والقهاوي اللي بيقعد فيها المهدي المنتظر"

وسخر أحد أصدقاء الشيخ ميزو قائلاً: "أنا صديق المهدى المنتظر محمد عبدالله نصر ياريت بقى ميتكبرش علينا ويعملنا بلوكات".

وتعجب "محمد" عبر تويتر من طريقة إعلان "ميزو" أنه المهدى المنتظر عبر مواقع التواصل قائلا " شوف الدنيا ياخى .. الواحد طول عمره متخيل إن المهدى المنتظر يطلع من الجزيرة العربية .. غفلنا وطلع من بروفايل فيسبوك"

فيما قال أحد أصدقاء ميزو على فيس بوك "المهدى المنتظر محمد عبدالله نصر حضرتك أنا اللى زارع الشجرة اللى هتقول أنا ورايا يهودى تعالى أقتله "

وتعجب آخرون على تويتر من الصدفة التى جعلت من شخص يدعى "ميزو" أن يكون المهدى المنتظر

وفسر مؤمن الحسينى، أن الفراغ الذى يعيشه "ميزو" هو الدافع وراء اختلاق إدعاء مثل هذا.

وقالت أمنية سيف اليزل: "انشغل كام ساعة أرجع ألاقى المهدى المنتظر ظهرonline وعاملين استفتاء على مين المسيخ الدجال، خايفة أنام شوية أصحى على يأجوج ومأجوج بياكلونا".